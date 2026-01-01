Важливо пам'ятати, якою ціною нам дається Україна: у Луцьку родинам полеглих Героїв вручили нагороди

Секретар міської радизустрілась з рідними полеглих на війні захисників України та вручила їм державні посмертні нагороди.Про це повідомили у Луцькій міській раді.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено:орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно):капітанаорденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно):сержантасолдатастаршого солдата. Також Сергій Горяїнов нагороджений пам’ятною посмертною відзнакою Князівський хрест Героя «Навіки в строю»;молодшого сержантамолодшого сержантасержантасолдатастаршого сержантамедаллю “Захиснику Вітчизни” солдата(посмертно).«Жодна медаль, нагорода, відзнака — не повернуть ту людину, яку ви втратили. Однак, нагороди — це пам’ять, сторінка історії, яка буде увіковічнена. Дуже важливо, щоб кожен наш Герой був у неї записаний. Важливо, щоб кожна дитина знала ці імена, пам’ятала їх, і те, якою ціною нам дається Україна. Щиро віримо, що ми переможемо, адже наші діти заслуговують на сильну та незалежну країну. Ці нагороди є символом того, що її майбутнє в сильних руках», — звернулась до присутніх Катерина Шкльода.Міська влада і надалі підтримуватиме сім’ї загиблих Героїв, надаватиме їм необхідну допомогу та піклуватиметься, щоб пам’ять про їхніх рідних була жива в серцях лучан.Світла пам’ять про полеглих захисників України! Честь та шана загиблим Героям!