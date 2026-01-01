Важливо пам'ятати, якою ціною нам дається Україна: у Луцьку родинам полеглих Героїв вручили нагороди
Секретар міської ради Катерина Шкльода зустрілась з рідними полеглих на війні захисників України та вручила їм державні посмертні нагороди.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено:

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно):

капітана Трушика Юрія Петровича ;

орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно):

сержанта Крижана Олександра Петровича;

солдата Васюка Юрія Вадимовича;

старшого солдата Горяїнова Сергія Андрійовича. Також Сергій Горяїнов нагороджений пам’ятною посмертною відзнакою Князівський хрест Героя «Навіки в строю»;

молодшого сержанта Харічева Миколу Олександровича;
молодшого сержанта Веремчука Олександра Петровича;

сержанта Лясковця Дмитра Олександровича;

солдата Драганчука Владислава Руслановича;

старшого сержанта Шевчука Дмитра Володимировича;

медаллю “Захиснику Вітчизни” солдата Кравченка Сергія Володимировича (посмертно).
«Жодна медаль, нагорода, відзнака — не повернуть ту людину, яку ви втратили. Однак, нагороди — це пам’ять, сторінка історії, яка буде увіковічнена. Дуже важливо, щоб кожен наш Герой був у неї записаний. Важливо, щоб кожна дитина знала ці імена, пам’ятала їх, і те, якою ціною нам дається Україна. Щиро віримо, що ми переможемо, адже наші діти заслуговують на сильну та незалежну країну. Ці нагороди є символом того, що її майбутнє в сильних руках», — звернулась до присутніх Катерина Шкльода.
Міська влада і надалі підтримуватиме сім’ї загиблих Героїв, надаватиме їм необхідну допомогу та піклуватиметься, щоб пам’ять про їхніх рідних була жива в серцях лучан.

Світла пам’ять про полеглих захисників України! Честь та шана загиблим Героям!
