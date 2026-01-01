Як швидко підготувати квартиру до переїзду





Сортування речей і пакування

Перший крок — пройтися по квартирі та вирішити, що їде з вами, а що ні. Не беріть у нове житло речі, якими не користувалися рік і більше. Їх можна продати, віддати або викинути. Це скоротить обсяг речей і спростить пакування.



Пакуйте по кімнатах, адже так простіше контролювати процес і розпаковуватися на новому місці. На кожній коробці напишіть, що всередині. Не пакуйте важкі речі у великі коробки: їх складно нести і легко порвати. Книги, посуд, інструменти — у невеликі коробки. Одяг, постільну білизну, м'які іграшки — у великі або в сумки.



Крихкі речі (тарілки, склянки, рамки) загортайте в папір або тканину. Техніку по можливості пакуйте в рідні коробки. Якщо їх немає, обмотайте плівкою або ковдрою.







Що зробити за день до переїзду

Відключіть холодильник за добу, щоб він відтав і висох. Розберіть ліжко, стіл і шафи — це займає більше часу, ніж здається. Зберіть окремий пакет із речами, які потрібні в перший день на новому місці: документами, зарядними пристроями, ліками, змінним одягом, чайником і кількома чашками. Цей пакет не кладіть у вантажівку — він має бути під рукою.



Приберіть квартиру після того, як винесете основні речі. Здавати або передавати квартиру в чистому вигляді — стандартна практика. Зробіть фотографії стану приміщення: це захистить вас, якщо виникнуть суперечки щодо застави або пошкоджень.



Квартирний переїзд Києвом у вихідні дні часто обходиться дорожче, оскільки попит на вантажні автомобілі вищий. Якщо є можливість перенести переїзд на будній день, це заощадить гроші.





Організація вивезення меблів і великих речей

Меблі краще розібрати до приїзду машини, а не під час завантаження. Гвинти та кріплення складайте в окремі пакети і приклейте їх скотчем до відповідних деталей — так нічого не загубиться. Дивани та матраци обмотайте плівкою або старими простирадлами, щоб не забруднити під час перенесення.



Якщо замовляєте послуги вантажників, покажіть їм одразу, що і куди потрібно занести. Не залишайте їх без інструкцій — це призводить до плутанини і затримок. Визначте порядок завантаження: спочатку великі і важкі речі, потім коробки, в останню чергу — крихке і те, що потрібне одразу.



На новому місці вказуйте, в яку кімнату ставити кожну річ. Якщо є підписані коробки, розкладайте їх одразу по кімнатах — потім буде простіше розпаковуватися.



Квартирний переїзд Києвом потребує і хорошого перевізника. Зверніть увагу на





Квартирний переїзд Києвом часто ускладнює те, що ліфти в старих будинках малі або їх немає зовсім. Врахуйте це заздалегідь: розбирайте меблі, якщо вони не пройдуть у двері або на сходовій клітці.

