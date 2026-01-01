Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 30 травня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 30 травня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.
