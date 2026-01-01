Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 30 травня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 30 травня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 30 травня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 30 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО
Сьогодні, 20:37
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 30 травня
Сьогодні, 20:00
Як швидко підготувати квартиру до переїзду
Сьогодні, 19:24
Важливо пам'ятати, якою ціною нам дається Україна: у Луцьку родинам полеглих Героїв вручили нагороди
Сьогодні, 19:01
За кордоном вимушено перебувають 8 мільйонів українців, - Сибіга
Сьогодні, 18:10
Медіа
відео
1/8