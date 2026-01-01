«Групи оповіщення ТЦК – виключно учасники бойових дій»: Сергій Миронюк на нараді в Луцькій РВА. ФОТО
Сьогодні, 17:09
У Луцькій районній державній адміністрації відбулася розширена робоча нарада, присвячена виконанню заходів загальної мобілізації, стану взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а також питанням дотримання законності під час мобілізаційних процесів.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Луцької РДА у Facebook.
Засідання пройшло під керівництвом начальника Луцької РВА Анатолія Костика. До участі долучилися представники громад району, старостинських округів, а також керівники профільних силових структур.
Зокрема, у нараді взяли участь Сергій Миронюк - начальник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Павло Хованець - начальник Луцького зонального відділу військової служби правопорядку та начальник відділення розшукової роботи Луцького зонального відділу ВСП Віктор Пикалюк.
Під час наради учасники обговорили організацію заходів мобілізації для забезпечення боєздатності Збройних Сил України, стан дотримання законності під час їх проведення, а також взаємодію органів місцевого самоврядування з РТЦК та СП у питаннях оповіщення військовозобов’язаних.
Окрему увагу приділили координації спільної роботи, оперативному реагуванню на конфліктні ситуації та посиленню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. Керівництво РВА закликало голів громад і відповідальних посадових осіб до активнішої взаємодії та сприяння у виконанні мобілізаційних завдань.
Сергій Миронюк наголосив: «Результати проведення мобілізаційних заходів на місцях це наша з вами спільна відповідальність. Тому закликаю активно підтримувати взаємодію з представниками РТЦК та СП, Національної поліції. Особливо, прошу закцентувати свою увагу на інформуванні населення про те, що групи оповіщення, створені ТЦК та СП, складаються виключно з учасників бойових дій, про негативні наслідки порушень норм чинного законодавства щодо дотримання правопорядку та з питань проведення мобілізації. Залучайте ЗМІ, використовуйте інформаційні стенди, проводьте зустрічі з громадськістю, тощо».
Представники громад у форматі діалогу змогли отримати роз’яснення щодо окремих питань військового обліку та оповіщення.
Підсумовуючи нараду, Анатолій Костик зазначив: «Узгодили подальші напрямки співпраці та першочергові кроки посилення мобілізаційних заходів у громадах, тож продовжуємо працювати в рамках визначеного спільного алгоритму дій».
