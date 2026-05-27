Зеленський звернувся до Трампа з терміновим листом щодо нестачі засобів ППО в України
Сьогодні, 18:09
Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу термінового листа з повідомленням про критичну нестачу засобів ППО.
Інформацію про це журналістам підтвердив його радник Дмитро Литвин, пише LB.ua.
«Так, правда, президенту США і Конгресу, там два адресати», – розповів Литвин про лист.
Kyiv Independent повідомляє, що посол України в США Ольга Стефанишина поширює листа до Білого дому, спікера Палати представників Майка Джонсона та інших членів Конгресу.
У листі описали також занепокоєння щодо труднощів із забезпеченням постачання зброї за програмою PURL Ідеться про потребу в ракетах Patriot PAC-3 та інших систем.
Зеленський неодноразово наголошував на проблемі з ракетами до стсем ППО, аби перехоплювати російську балістику. Торік у грудні президент повідомив, що до деяких систем ППО в Україні вже повністю закінчилися ракети, а для інших видів озброєння спостерігається серйозний дефіцит. Зеленський тоді наголошував, що партнери мають або передавати готові ракети, або виділяти кошти на їх закупівлю, або надавати ліцензії на їхнє самостійне виробництво в нашій державі.
У квітні глава держави заявив, що з ракетами до Patriot "гірше бути не може.
Ракети ППО партнери України постачають в межах різних програм, зокрема, PURL, що передбачає закупівлю зброї в США коштом інших країн НАТО.
