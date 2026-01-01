30-річний волинянин організував схему продажу «гуманітарних» авто для ЗСУ





Про це Ірина Юзва.



З її слів, транспортні засоби оформлювали нібито для благодійних організацій, однак надалі продавали за готівку. Організатором схеми виявився 30-річний житель Ковеля. До незаконної діяльності він залучив інших осіб, які допомагали оформлювати документи, ввозити авто в Україну та реалізовувати їх.



Детективи провели обшуки за місцями проживання чоловіків та на території автомобільної стоянки. Вилучили 10 машин, документи, чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти.



Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду транспортних засобів. Санкція статті передбачає штраф від 340000 до 680000 гривень або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.



Наразі, каже Ірина Юзва, вирішується питання про повідомлення підозри та накладання арешту на вилучені автівки та встановлюється повне коло причетних осіб.

