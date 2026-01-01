Понад два роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув воїн з Волині Ілля Добринюк

Уродженець Каменя-Каширського, житель селища Торчин - ДОБРИНЮК Ілля Юрійович, 1993 р.н., який з березня 2022 р. боронив Батьківщину від рашистського агресора, поліг у бою за Свободу та Незалежність України в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"З лютого 2024 року Оборонець вважався зниклим безвісти, а рідні понад два роки жили у надії на повернення Іллі. На жаль, дива не сталося.

Поділяємо гірке горе з родиною Захисника. Сумуємо з вами і разом просимо у Господа прийняти душу полеглого у Царстві Небесному та дарувати життя вічне", - йдеться

Зазначається, що інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

