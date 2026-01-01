У Луцьку попрощалися з воїном Сергієм Четвериковим, який загинув за незалежність України
Сьогодні, 16:03
Сьогодні, 27 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбулось відспівування військовослужбовця Четверикова Сергія Леонідовича, який загинув у війні за Незалежність України.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
До спільної молитви за упокій душі воїна разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталія Муравйова та заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт.
Військовослужбовець Четвериков Сергій Леонідович (06.08.1974 р.н.) загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області.
«Найбільший прояв любові — віддати життя за ближнього свого. Про це йдеться у Святому Письмі. Адже справжня любов не вимірюється словами, а вимагає готовності пожертвувати власними інтересами чи навіть життям заради порятунку іншого. Завдяки мужності та відданості таких воїнів, як Сергій, наша держава є вільною. Царство небесне та вічний спокій нашому захиснику!», - зазначив під час проповіді протоієрей Олександр.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Боляче втрачати наших воїнів. Щирі співчуття рідним та близьким!
