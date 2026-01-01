Працівник ТЦК зламав руку чоловікові на Волині: його судитимуть

На Волині судитимуть військовослужбовця ТЦК за насильство під час мобілізаційних заходів.Про це 27 травня повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного начальника групи одного з відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – молодшого сержанта, якого обвинувачують в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.За даними слідства, 20 березня 2026 року під час проведення мобілізаційних заходів у Ковельському районі Волинської області між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем виник словесний конфлікт.Попри те, що військовозобов’язаний не підлягав призову через вік, під час затримання молодший сержант застосував силу та заламав йому руку за спину. Унаслідок цього останній отримав перелом кістки зі зміщенням. Крім того, військовий разом із колегою розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, через що той зазнав хімічного опіку обох очей. Після цього інший військовослужбовець також застосував до потерпілого електрошокер.У березні 2026 року посадовцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому інкримінували ч. 1 ст. 122 КК України.