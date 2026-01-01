Біля Луцька водійка авто збила 16-річну дівчину

На Волині поліцейські встановлюють обставини ДТП із потерпілими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди трапилися у Луцькому, Володимирському районах.Так, у селі Рованці 40-річна водійка автомобіля BMW I3 здійснила наїзд на 16-річну пішохідку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Дівчину з травмами госпіталізували.У Володимирі 57-річний водій маршрутного таксі Mercedes-Benz зіткнувся з мотоциком Geon під керуванням 16-річного хлопця. Неповнолітнього мотоцикліста ушпиталили.Ще одна аварія сталася поблизу села Оздів Луцького району. 21-річний водій автомобіля ВАЗ під час обгону не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого авто перекинулося. 17-річна пасажирка легковика травмувалася, нині вона у лікарні.За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.