У центрі Луцька молодики слухали гучно музику мовою агресора
Сьогодні, 14:37
На Театральному майдані у Луцьку молодики через колонку гучно слухали пісні російською мовою. Небайдужі громадяни викликали поліцію.
На молодиків склали адміністративні протоколи, про це Суспільному 27 травня розповіла речниця патрульної поліції Анастасія Кідрук.
З її слів, компанія, яка слухала музику була не маленька, проте патрульні встановили, що колонка належала двом хлопцям 17 та 21 року. Їх доставили до районного управління поліції, де з'ясували, що молодики були нетверезі.
На них склали адміністративні матеріали за: ст. 178 "Поява у громадському місці у стані сп’яніння або розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях", за ст. 175-1 "Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях" Кодексу України про адміністративні порушення та за ст. 173 "Дрібне хуліганство".
Санкція стаття 173 передбачає штраф від 51000 до 119000 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Під час оформлення матеріалів слідчо-оперативна група також вилучила колонку.
