На Волині п'яна 19-річна мотоциклістка в'їхала у паркан
Сьогодні, 14:06
У Ковельському районі сталася аварія, постраждали двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Обенижі Ковельського району 19-річна водійка незареєстрованого мотоцикла Tekken не впоралася з керуванням та в'їхала у паркан. Вона та 18-річний пасажир травмувалися, їх доставили до медзакладу. Попередньо, керманичка була у стані алкогольного сп'яніння.
За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Обенижі Ковельського району 19-річна водійка незареєстрованого мотоцикла Tekken не впоралася з керуванням та в'їхала у паркан. Вона та 18-річний пасажир травмувалися, їх доставили до медзакладу. Попередньо, керманичка була у стані алкогольного сп'яніння.
За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 27 мільйонів виділили на підтримку Збройних сил України
Сьогодні, 15:15
У центрі Луцька молодики слухали гучно музику мовою агресора
Сьогодні, 14:37
На Волині п'яна 19-річна мотоциклістка в'їхала у паркан
Сьогодні, 14:06
Біля Луцька водійка авто збила 16-річну дівчину
Сьогодні, 13:15
Неповнолітні хлопці вкрали з будинку односельчанки 18 тисяч доларів і купили собі мотоцикл
Сьогодні, 13:07