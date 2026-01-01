На Волині п'яна 19-річна мотоциклістка в'їхала у паркан

У Ковельському районі сталася аварія, постраждали двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Обенижі Ковельського району 19-річна водійка незареєстрованого мотоцикла Tekken не впоралася з керуванням та в'їхала у паркан. Вона та 18-річний пасажир травмувалися, їх доставили до медзакладу. Попередньо, керманичка була у стані алкогольного сп'яніння.

За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.


