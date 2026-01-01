Неповнолітні хлопці вкрали з будинку односельчанки 18 тисяч доларів і купили собі мотоцикл
Сьогодні, 13:07
На Волині поліцейські оперативно встановили причетних до викрадення 18 тисяч доларів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Днями до поліції звернулася 39-річна жителька Заболоття, що на Ратнівщині. Жінка повідомила, що помітила зникнення значної суми коштів, які зберігалися у будинку.
Ймовірно, гроші викрали, коли громадянка була в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, правоохоронці провели огляд та розпочали встановлення причетних осіб. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження - односельці потерпілої. Вони скористалися відсутністю господині та проникли до будинку. Кошти хлопці вже встигли витратити, зокрема на придбання мотоцикла.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
