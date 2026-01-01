У Луцьку перейменують вулицю на честь Героя України Романа Самусіка

«Мій син віддав найдорожче – життя, захищаючи Україну. Аби вшанувати його пам'ять і подвиг, прошу підтримати перейменування вулиці. Роман все свідоме життя був вірним Україні, пройшов найгарячіші точки під час і до повномасштабного вторгнення, виконував завдання, про які не говорять, рятував побратимів і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Перейменування вулиці на його честь – це найменше, що громада може зробити для Героя» – звернувся перед голосуванням до депутатів батько Василь Самусік.



У Луцьку частину вулиці Цегельної у мікрорайоні ДПЗ перейменують на честь Героя України, підполковника, який героїчно загинув у війні проти російських окупантів.Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради 27 травня 2026 року.Рішення вступає в дію з 1 липня 2026 року.Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, підполковник Роман Самусік героїчно загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір'я Запорізької області, рятуючи пораненого побратима.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента підполковнику Самусіку Роману присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно…– звернувся перед голосуванням до депутатів батькоСтруктурним підрозділам міської ради доручено організувати виготовлення та встановлення інформаційних табличок, а також дорожніх покажчиків із оновленими назвами вулиці та провулка

