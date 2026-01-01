Вікторії Рощиній у СІЗО зламали потиличну кістку, - Нацполіція

Вікторії Рощиній росіяни зламали потиличну кістку, коли її утримували в СІЗО у Таганрозі.



Про це на засіданні ТСК щодо злочинів росії проти медіа 26 травня 2026 року повідомив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук, пише



За його словами, перелом потиличної кістки в Рощиної виявили під час проведення відповідних судово-медичних експертиз.



Шевчук додав, що Вікторія Рощина в неволі зазнавала з боку окупантів систематичного насильства через те, що вимагала нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмовилася співати російський гімн.



Журналістку тримали в камері в камері № 124 з антисанітарними умовами. Там не було гарячої води, а на вживання їжі відводилося лише три хвилини, і за цей час треба було встигнути ще й помити посуд. Від ранку й до відбою заборонялося сидіти або лежати, а в разі порушення цих правил росіяни застосовували фізичне насильство.



У Нацполіції кажуть, що під час етапування Рощиної до СІЗО міста Кізел у росії вона була в критичному стані й постійно потребувала медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що керівник СІЗО знав, що Вікторія перебуває у важкому стані, і продовжував організовувати умови, які погіршили її становище.



Убивство Вікторії Рощиної



3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. У березні 2022 року росіяни також викрадали медійницю, але через десять днів вона опинилася на волі.



Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше інформацію підтвердила українська сторона.



Медійна ініціатива за права людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох тюрмах: виправній колонії № 77 у Бердянську та СІЗО № 2 в Таганрозі, що в рф. СІЗО в Таганрозі відоме як «одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території рф».



За даними журналістів-розслідувачів Forbidden Stories, тіло Вікторії передали в лютому, під час обміну тіл 757 загиблих захисників. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема, головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.



Вікторію поховали 8 серпня на Байковому кладовищі в Києві. Попрощатися прийшло кілька сотень людей: рідні Вікторії, зокрема батько й молодша сестра, її колишні колеги та небайдужі.



Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA: Першим» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

