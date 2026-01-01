Щоб автобуси не ламалися на ямах: на луцькій автостанції ремонтують стоянку і заїзди





Роботи планують завершити до кінця тижня, розповіла у коментарі Наталія Гітун. Після цього можливі тимчасові зміни в русі автобусів, однак про них пасажирів і водіїв попередять окремо.



За словами Наталії Гітун, територія автостанції давно потребувала оновлення. Через постійні підтоплення там утворювалися калюжі, а нерівне покриття створювало незручності і для пасажирів, і для перевізників. Саме тому на окремих ділянках вирішили не просто полагодити асфальт, а підняти рівень покриття та замінити його на бруківку.



«Там постійно стояла вода, люди стояли в калюжах. Ми прийняли рішення підняти покриття і замінити його на бруківку, щоб вирішити проблему комплексно», — пояснила вона.



Під час експлуатації території виникали й технічні проблеми з підземними кабелями. Через нерівне покриття та регулярне підтоплення їх не раз доводилося ремонтувати або захищати додатково.



Орієнтовна площа робіт становить понад 200 м². За попередніми підрахунками, на перенесення та захист кабелів на одній ділянці потрібно близько 35 тис. грн, а комплексне оновлення покриття обійдеться приблизно 500 тис. грн. Окрім цього, підприємство регулярно витрачалося на ямковий ремонт, який уже не давав тривалого результату.



На підприємстві кажуть, що ремонт важливий не лише для зручності, а й для безпеки. Через аварійність на території неодноразово траплялися ДТП та страхові випадки, пов’язані з рухом транспорту на в’їзді та виїзді.



«Це все робиться і для перевізників, і для пасажирів. Щоб автобуси не ламалися на ямах, а люди не стояли по коліна у воді», — додала Наталія Гітун.



Після завершення основних робіт на стоянці мають укласти покриття та підключити комунікації. Через це рух транспорту можуть тимчасово змінити на 1–2 дні.

На автостанції в Луцьку, що на вулиці Конякіна, 39, тривають ремонтні роботи. Тут оновлюють дорожнє покриття на стоянці автобусів, а також на в'їздах і виїздах, щоб вирішити проблему регулярних підтоплень і пошкоджень комунікацій.

