Росія масовано атакувала Чернігів: в місті пролунало не менше 15 вибухів
Сьогодні, 10:30
Росія вночі 17 травня завдала масованого удару по Чернігову. Пролунало не менше 15 вибухів.
Пошкоджено підприємство, повідомив голова МВА Дмитро Брижинський у Facebook. Інформації про потерпілих немає.
"Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях", – повідомив голова МВА близько 2 ночі.
"Уночі ворог масовано вдарив дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Багато вибухів. Влучання на різних локаціях. Є руйнування. Ціллю стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також - деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка", - розповів голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
Нещодавні атаки на Чернігів
Нещодавно окупанти завдали удару дронами по Чернігову. Ворог влучив в одне з підприємств та житловий будинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Пошкоджено підприємство, повідомив голова МВА Дмитро Брижинський у Facebook. Інформації про потерпілих немає.
"Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях", – повідомив голова МВА близько 2 ночі.
"Уночі ворог масовано вдарив дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Багато вибухів. Влучання на різних локаціях. Є руйнування. Ціллю стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також - деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка", - розповів голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
Нещодавні атаки на Чернігів
Нещодавно окупанти завдали удару дронами по Чернігову. Ворог влучив в одне з підприємств та житловий будинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія масовано атакувала Чернігів: в місті пролунало не менше 15 вибухів
Сьогодні, 10:30
Підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Поліщука
Сьогодні, 10:00
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Сьогодні, 09:10
Різав жінку ножем по голові: як суд покарав волинянина
Сьогодні, 08:20