Росія масовано атакувала Чернігів: в місті пролунало не менше 15 вибухів

Росія вночі 17 травня завдала масованого удару по Чернігову. Пролунало не менше 15 вибухів.Пошкоджено підприємство, повідомив голова МВАу Facebook. Інформації про потерпілих немає."Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях", – повідомив голова МВА близько 2 ночі."Уночі ворог масовано вдарив дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Багато вибухів. Влучання на різних локаціях. Є руйнування. Ціллю стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також - деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка", - розповів голова Чернігівської обласної державної адміністрації