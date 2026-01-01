Під Ковелем виявили незаконну порубку дерев на понад 16 мільйонів гривень
На території Ковельського району виявили ймовірно незаконну порубку дерев. Суму збитків оцінюють у понад 16,5 мільйонів гривень.

Про це в обласній Держекоінспекції повідомили 26 травня, пише Суспільне.

Про рубку дерев екологи дізналися зі звернення, яке надійшло через веб-сервіс фіксації фактів заподіяння шкоди природному середовищу "ЕкоЗагроза". На місці знайшли 1565 пнів вільхи, берези, осики та сосни.

В Держекоінспекції зазначили, що матеріали, складені за результатами обстеження території, передали правоохоронцям. Попередньо, йдеться про незаконну порбку лісу (ст. 246 Кримінального кодексу України). Триває перевірка.
