Під Ковелем виявили незаконну порубку дерев на понад 16 мільйонів гривень





Про це в обласній Держекоінспекції повідомили 26 травня, пише



Про рубку дерев екологи дізналися зі звернення, яке надійшло через веб-сервіс фіксації фактів заподіяння шкоди природному середовищу "ЕкоЗагроза". На місці знайшли 1565 пнів вільхи, берези, осики та сосни.



В Держекоінспекції зазначили, що матеріали, складені за результатами обстеження території, передали правоохоронцям. Попередньо, йдеться про незаконну порбку лісу (ст. 246 Кримінального кодексу України). Триває перевірка.



На території Ковельського району виявили ймовірно незаконну порубку дерев. Суму збитків оцінюють у понад 16,5 мільйонів гривень.Про це в обласній Держекоінспекції повідомили 26 травня, пише Суспільне Про рубку дерев екологи дізналися зі звернення, яке надійшло через веб-сервіс фіксації фактів заподіяння шкоди природному середовищу "ЕкоЗагроза". На місці знайшли 1565 пнів вільхи, берези, осики та сосни.В Держекоінспекції зазначили, що матеріали, складені за результатами обстеження території, передали правоохоронцям. Попередньо, йдеться про незаконну порбку лісу (ст. 246 Кримінального кодексу України). Триває перевірка.

