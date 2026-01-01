Різав жінку ножем по голові: як суд покарав волинянина





Про це йдеться у вироку Виноградівського районного суду, передає



Подія сталася 3 грудня 2025 року близько 18:06 на вулиці Чкалова у Виноградові. За матеріалами справи, чоловік перебував поблизу будинку № 56, коли між ним і потерпілою виникла конфліктна ситуація.



Суд встановив, що обвинувачений, тримаючи в руці ніж, почав погрожувати жінці вбивством. Після цього він завдав їй три удари в ділянку голови.



Жінка отримала різані рани біля лівої брови, у скроневій ділянці зліва та на волосистій частині голови. Після нападу потерпілій вдалося втекти. Вона побігла до магазину «Velotime» на вулиці Чкалова, 87-Б, щоб попросити допомоги у людей.



У суді потерпіла розповіла, що подія сталася у темну пору доби біля автовокзалу. За її словами, вона вийшла з автобуса, пройшла кілька хвилин і побачила незнайомого чоловіка, який ішов їй назустріч. Коли вони розминулися, він раптово вдарив її по голові, а потім завдав ще кілька ударів і кричав, що «заріже» її.



Жінка почала кликати на допомогу, прикрила голову сумкою і побігла. За її словами, нападник наздоганяв її та бив по плечах. Потерпіла добігла до магазину, де чоловік, імовірно власник закладу, впустив її всередину та зачинив двері.



Після цього жінка викликала поліцію. Обвинувачений, як йдеться у вироку, залишався неподалік магазину. Поліцейські прибули за кілька хвилин і затримали його. Згодом на місце приїхали медики, які надали потерпілій допомогу та доправили її до лікарні.



Сам обвинувачений у суді вини не визнав. Він заявив, що того дня приїхав до Виноградова близько 5:00, перебував біля магазину на вулиці Чкалова та вживав алкоголь у компанії. Чоловік стверджував, що потерпілу не бив, ножа при собі не мав, а жодних предметів у нього не вилучали.



Водночас суд взяв до уваги покази потерпілої, протокол огляду місця події, відеозапис із камери спостереження, висновок судово-медичної експертизи та інші докази.



Під час огляду місця події правоохоронці виявили ніж загальною довжиною близько 14,5 сантиметра з рожевою ручкою, а також бляшану пляшку «Revo». На відеозаписі з камери спостереження зафіксували, як чоловік у швидкому темпі наздоганяє жінку, яка тікає вулицею Чкалова.



Судово-медична експертиза підтвердила, що потерпіла отримала різані рани голови. Експерт зазначив, що такі ушкодження могли виникнути від дії гострого ріжучого предмета, зокрема ножа. Водночас версію про те, що жінка могла отримати ці травми внаслідок падіння, експертиза виключила.



Суд дійшов висновку, що чоловік діяв із прямим умислом на позбавлення потерпілої життя. При цьому злочин не був доведений до кінця з причин, які не залежали від його волі, адже жінці вдалося втекти й отримати допомогу.



Обвинуваченого визнали винним за частиною 3 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на вбивство. Йому призначили покарання у виді восьми років позбавлення волі.



Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання – з 3 грудня 2025 року.



На вирок можуть подати апеляцію до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів із моменту його проголошення.

