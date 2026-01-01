Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW





Про це повідомляє



Аналітики зазначають, що Росія може використати заяви Білорусі щодо випадки присутності українських безпілотників у своєму повітряному просторі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення по Україні "ударів у відповідь".



Білоруська територія дозволить Росії здійснювати безперервні удари дронами по українських наземних лініях зв'язку (ЛНК) на заході та північному заході Україні, які російські безпілотники наразі не можуть легко вразити з точністю та великим корисним навантаженням.



Можливість російських військ використовувати територію Білорусі може дозволити російським "Шахедам" та дешевшим безпілотникам "Молнія" атакувати автомагістраль М-06, яка проходить через західні українські області, включаючи ключові маршрути постачання з Польщі до України, а також залізницю, що з'єднує дві країни.



Аналітики зазначили, що росіяни вже атакують західні українські області зі своєї території, але запуск дронів з Білорусі дозволить російським військам використовувати дистанційно керовані безпілотники "Шахед" та "Молнія", що підвищить їхню точність та здатність уражати рухомі цілі вздовж українських ЛНК.



"Заяви Білорусі та нещодавні попередження України щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у власних військових цілях, зокрема для ударів по стратегічно важливих об'єктах глобального нагляду в тилу західної України", - додали у ISW.



Білорусь звинуватила Україну у "щоденних атаках дронів"

Нагадаємо, вчора, 26 травня, у Білорусі заявили про нібито регулярні перетини кордону "українськими бойовими дронами".



Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що спроби перетину кордону Білорусі українськими безпілотниками нібито фіксуються "практично щодня".



За його словами, лише за останній тиждень білоруська сторона нарахувала 116 таких випадків, а сили ППО нібито 59 разів застосовували чергові засоби реагування.



У Мінську також заявили, що частина дронів нібито намагалася атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі.



Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Білорусь "бреше про українські дрони" та намагається влаштовувати провокації в інтересах Росії.



А речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна назвав заяви білоруської сторони "черговою спробою звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність".



Водночас, за його словами, режим Лукашенка "вкотре зазначає про відсутність загроз для України з боку Білорусі".

