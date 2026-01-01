Підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Поліщука
Сьогодні, 10:00
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.
Додому “на щиті” повернеться мешканець громади Поліщук Андрій Миколайович (21.03.1976 р.н.).
"Андрій Поліщук загинув 20 лютого 2025 року у районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - зазначили у Луцькій міській раді.
