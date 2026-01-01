Українцям почали блокувати картки після отримання «зайвих» 1500 грн





Про це повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише



Нардеп нагадав, що у квітні уряд оголосив про виплату 1500 грн для окремих категорій громадян, які найбільше потребують державної підтримки. Сама ініціатива є важливою та своєчасною, проте її реалізація супроводжується серйозними проблемами.



"Через технічні збої у роботі системи почали повторно надходити ці виплати. Люди, не знаючи про помилкове нарахування, використовували кошти на свої базові потреби. Після цього окремим отримувачам почали блокувати картки для подальших соціальних виплат", — йдеться у заяві Гетманцева.



Як зазначив політик, ключова проблема полягає в тому, що людей фактично не поінформували належним чином. Помилково зараховані кошти не можна було витрачати, оскільки Пенсійний фонд згодом списує їх назад. Якщо ж гроші вже використані, людині доводиться самостійно повертати суму на рахунок, аби уникнути блокування картки.



При цьому багато отримувачів не одразу розуміли, що їхні картки заблоковані. Про проблему люди дізнавалися вже під час спроби скористатися коштами або отримати наступні соціальні виплати, не маючи жодних чітких пояснень щодо причин блокування.



«Для багатьох це стало справжнім стресом, адже мова йде про кошти на потреби першої необхідності. Більше того, наразі є випадки, коли Пенсійний фонд двічі списав 1500 грн«, — зауважив Гетманцев.



Він додав, що попри обіцянки повернути кошти громадянам, сама ситуація має абсолютно неприйнятний вигляд. Йдеться про людей, для яких кожна гривня є критично важливою.



«Особливо обурює відсутність чіткої та офіційної комунікації з боку Мінсоцполітики та ПФУ. Люди дізнаються про проблему вже після блокування карток або списання коштів», — додав очільник податкового комітету.



Він акцентував, що перед запуском будь-яких механізмів соціальної підтримки всі технічні рішення мають проходити ретельне тестування, а громадяни повинні завчасно отримувати зрозумілу інформацію про порядок нарахування коштів і можливі ризики. Держава не може перекладати наслідки власних технічних помилок на людей.

Через масштабний технічний збій українцям повторно зарахували анонсовану допомогу у 1500 грн, а тепер блокують рахунки. Люди, які вже витратили «зайві» кошти, опинилися в пастці без жодних попереджень.

