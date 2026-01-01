Не лише прикрасять сад, а й покращать ґрунт: які рослини варто посадити





Про це повідомило видання martha stewart, пише



Фахівці пояснюють, що здоровий ґрунт має складатися з мінеральних речовин, органіки, води та повітря. За словами експертки з садівництва Мелінди Майєрс, ущільнення виникає тоді, коли мінеральні частинки стискаються між собою та зменшують проміжки для повітря й води. Через це ґрунт стає щільним, а корінню рослин важче проникати в нього.



Менеджерка з оцінки троянд у Star Roses and Plants Крістен Сміт зазначає, що ущільнений ґрунт найчастіше трапляється у місцях із високою прохідністю — там, де часто ходять люди або граються діти. Однією з ознак такого ґрунту є вода, яка збирається на поверхні та погано просочується в землю. Також у щільний ґрунт важче входять ручні інструменти та садове обладнання.



Серед причин ущільнення експерти називають використання важкої техніки, оброблення мокрого ґрунту та вплив дощу на відкриту землю. Крім того, регулярне оброблення ґрунту на однаковій глибині може призводити до ущільнення шару під ним.



Через ущільнений ґрунт рослини можуть рости повільніше, а насіння — проростати нерівномірно. Також коріння часто залишається ближче до поверхні.



Втім, деякі рослини здатні рости в таких умовах. За словами Мелінди Майєрс, їхнє коріння пробивається крізь ущільнений ґрунт, утворюючи простір для проникнення води та повітря. Після відмирання коріння в землі залишається органічна речовина.



Серед рослин, які можуть рости в ущільненому ґрунті, експерти назвали ехінацею пурпурову, бджолиний бальзам, маленьку блакитностебельну траву, кущову жимолость, синій фальшивий індиго, страусину папороть, «палаючу зірку», бузок звичайний, лисий кипарис і новоанглійську айстру.



Ехінацея пурпурова вирізняється яскравими квітами та декоративним листям. Бджолиний бальзам має трубчасті квіти рожевого, червоного або фіолетового кольору та приваблює запилювачів. Маленька блакитностебельна трава восени змінює колір листя із синьо-зеленого на червонувато-помаранчевий.



Кущову жимолость часто вирощують на берегах для боротьби з ерозією. Синій фальшивий індиго має високі колоски з фіолетовими квітами, а страусина папороть відома своїм пір’ястим листям. «Палаюча зірка» має яскраві пір’ясті квіти та тривалий період цвітіння.



До переліку також входить бузок звичайний, який вважається морозостійкою рослиною. Лисий кипарис формує спеціальні «коліна» для обміну киснем у погано дренованому ґрунті. Новоанглійська айстра цвіте дрібними квітами фіолетового, рожевого або білого кольорів наприкінці сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ущільнений ґрунт вважається однією з найскладніших проблем для садівників, адже через нестачу повітря рослини гірше ростуть, а вода застоюється на поверхні. Втім, деякі види здатні не лише витримувати такі умови, а й поступово допомагати землі відновлюватися природним способом.Про це повідомило видання martha stewart, пише ТСН Фахівці пояснюють, що здоровий ґрунт має складатися з мінеральних речовин, органіки, води та повітря. За словами експертки з садівництва Мелінди Майєрс, ущільнення виникає тоді, коли мінеральні частинки стискаються між собою та зменшують проміжки для повітря й води. Через це ґрунт стає щільним, а корінню рослин важче проникати в нього.Менеджерка з оцінки троянд у Star Roses and Plants Крістен Сміт зазначає, що ущільнений ґрунт найчастіше трапляється у місцях із високою прохідністю — там, де часто ходять люди або граються діти. Однією з ознак такого ґрунту є вода, яка збирається на поверхні та погано просочується в землю. Також у щільний ґрунт важче входять ручні інструменти та садове обладнання.Серед причин ущільнення експерти називають використання важкої техніки, оброблення мокрого ґрунту та вплив дощу на відкриту землю. Крім того, регулярне оброблення ґрунту на однаковій глибині може призводити до ущільнення шару під ним.Через ущільнений ґрунт рослини можуть рости повільніше, а насіння — проростати нерівномірно. Також коріння часто залишається ближче до поверхні.Втім, деякі рослини здатні рости в таких умовах. За словами Мелінди Майєрс, їхнє коріння пробивається крізь ущільнений ґрунт, утворюючи простір для проникнення води та повітря. Після відмирання коріння в землі залишається органічна речовина.Серед рослин, які можуть рости в ущільненому ґрунті, експерти назвали ехінацею пурпурову, бджолиний бальзам, маленьку блакитностебельну траву, кущову жимолость, синій фальшивий індиго, страусину папороть, «палаючу зірку», бузок звичайний, лисий кипарис і новоанглійську айстру.Ехінацея пурпурова вирізняється яскравими квітами та декоративним листям. Бджолиний бальзам має трубчасті квіти рожевого, червоного або фіолетового кольору та приваблює запилювачів. Маленька блакитностебельна трава восени змінює колір листя із синьо-зеленого на червонувато-помаранчевий.Кущову жимолость часто вирощують на берегах для боротьби з ерозією. Синій фальшивий індиго має високі колоски з фіолетовими квітами, а страусина папороть відома своїм пір’ястим листям. «Палаюча зірка» має яскраві пір’ясті квіти та тривалий період цвітіння.До переліку також входить бузок звичайний, який вважається морозостійкою рослиною. Лисий кипарис формує спеціальні «коліна» для обміну киснем у погано дренованому ґрунті. Новоанглійська айстра цвіте дрібними квітами фіолетового, рожевого або білого кольорів наприкінці сезону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію