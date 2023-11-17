Підполковник з Луцька Роман Самусік отримав звання «Героя України» посмертно
Сьогодні, 22:27
Сьогодні, 26 лютого, Президент України присвоїм звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» військовослужбовцю Центру спеціального призначення Омега Роману Самусіку, передає телеграм-канал ВолиньПост.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента 139/2025 звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка присвоєно підполковнику Самусіку Роману Васильовичу (посмертно).
Рятуючи пораненого побратима героїчно командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України Роман Самусік загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
Вічна пам'ять Герою України!
Нагадаємо, 4 серпня 2024 року у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відслужили панахиду за 31-річним військовослужбовцем Збройних сил України Романом Самусіком. На цереморнію прощання прийшли рідні, близькі, друзі, побратими загиблого воїна та сотні лучан.
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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента 139/2025 звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка присвоєно підполковнику Самусіку Роману Васильовичу (посмертно).
Рятуючи пораненого побратима героїчно командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України Роман Самусік загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
Вічна пам'ять Герою України!
Нагадаємо, 4 серпня 2024 року у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відслужили панахиду за 31-річним військовослужбовцем Збройних сил України Романом Самусіком. На цереморнію прощання прийшли рідні, близькі, друзі, побратими загиблого воїна та сотні лучан.
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