Підполковник з Луцька Роман Самусік отримав звання «Героя України» посмертно

Роману Самусіку, передає телеграм-канал



За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента 139/2025 звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка присвоєно підполковнику Самусіку Роману Васильовичу (посмертно).



Рятуючи пораненого побратима героїчно командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України Роман Самусік загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.



Вічна пам'ять Герою України!



Нагадаємо, 4 серпня 2024 року

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