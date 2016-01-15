Кабмін схвалив підписання угоди з США
26 лютий, 23:19
Кабінет міністрів ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкісноземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.
Шмигаль нагадав, що президент України Володимир Зеленський представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.
"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - додав прем'єр.
За його словами, незабаром Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.
Шмигаль нагадав, що президент України Володимир Зеленський представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.
"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - додав прем'єр.
За його словами, незабаром Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.
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