Кабмін схвалив підписання угоди з США

Кабмін схвалив підписання угоди з США
Кабінет міністрів ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкісноземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

Шмигаль нагадав, що президент України Володимир Зеленський представив бачення справедливого миру у своєму плані перемоги.

"Це гарантії безпеки, це підтримка фронту, пакет стримування, це використання стратегічного економічного потенціалу України, це повоєнний захист Європи. Усі пункти мають працювати у комплексі і тоді матимемо результат", - додав прем'єр.

За його словами, незабаром Україна підпише з США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливим кроком у рамках плану перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шмигаль, уряд, угода, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кабмін схвалив підписання угоди з США
26 лютий, 23:19
Підполковник з Луцька Роман Самусік отримав звання «Героя України» посмертно
26 лютий, 22:27
У лікарні на Волині реабілітують бійців за допомогою штучного інтелекту
26 лютий, 22:12
Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю
26 лютий, 21:45
Схожі новини
Набула чинності угода про «відкрите небо» між Україною та США Набула чинності угода про «відкрите небо» між Україною та США
15 січень, 2016, 04:29
Резолюцію України в ООН підтримали 93 країни, США і росія проголосували проти Резолюцію України в ООН підтримали 93 країни, США і росія проголосували проти
24 лютий, 21:41
Трамп обізвав Зеленського диктатором Трамп обізвав Зеленського диктатором
19 лютий, 23:19
Саудівська Аравія хотіла, щоб Зеленський був на переговорах США та РФ, але ті відхилили пропозицію Саудівська Аравія хотіла, щоб Зеленський був на переговорах США та РФ, але ті відхилили пропозицію
18 лютий, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кабмін схвалив підписання угоди з США
26 лютий, 23:19
 0
Підполковник з Луцька Роман Самусік отримав звання «Героя України» посмертно
26 лютий, 22:27
 0
У лікарні на Волині реабілітують бійців за допомогою штучного інтелекту
26 лютий, 22:12
 0
Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю
26 лютий, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8