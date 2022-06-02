Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 лютого – 1 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 лютого – 1 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.В четвер, 27 лютого, буде нормальна магнітосфера без бур. У п'ятницю, 28 лютого, очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей і зберігатиме свою силу до суботи, 1 березня.