США не надаватимуть Україні гарантій безпеки, нехай це робить Європа, - Трамп





Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє



"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід", - сказав Трамп.



Водночас він зазначив, що Сполучені Штати Америки докладуть зусиль для того, щоб "усе пройшло як треба". Трамп зазначив, що США продовжать бути партнерами Києва, оскільки Україна має багато рідкоземельних металів, які є важливими для Америки.



"Ця угода принесе нам велике багатство, і ми сподіваємося, що можемо все врегулювати. Я роблю це з двох причин - щоб припинити загибель (людей на війні в Україні, - ред.) і я не хочу витрачати більше грошей", - підкреслив американський лідер.



Трамп заявив, що США мають намір повернути всі витрачені кошти та отримати ще більше. Він зауважив, що саме для цього вони хочуть співпрацювати з Україною.



"Ми своє повернемо, (український президент Володимир, - ред.) Зеленський приїде, це хороша угода для України теж. Вони таким чином теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - підсумував Трамп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США не надаватимуть Україні гарантій безпеки. Це має робити Європа, оскільки це в її інтересах.Про це заявив американський президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету міністрів США."Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід", - сказав Трамп.Водночас він зазначив, що Сполучені Штати Америки докладуть зусиль для того, щоб "усе пройшло як треба". Трамп зазначив, що США продовжать бути партнерами Києва, оскільки Україна має багато рідкоземельних металів, які є важливими для Америки."Ця угода принесе нам велике багатство, і ми сподіваємося, що можемо все врегулювати. Я роблю це з двох причин - щоб припинити загибель (людей на війні в Україні, - ред.) і я не хочу витрачати більше грошей", - підкреслив американський лідер.Трамп заявив, що США мають намір повернути всі витрачені кошти та отримати ще більше. Він зауважив, що саме для цього вони хочуть співпрацювати з Україною."Ми своє повернемо, (український президент Володимир, - ред.) Зеленський приїде, це хороша угода для України теж. Вони таким чином теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - підсумував Трамп.

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