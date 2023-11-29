Скосити траву, прибрати могили. Як відпрацювати адмінпорушення у Луцьку





Відповідні рішення ухвалили під час 71 сесії Луцької міської ради у середу, 26 лютого, передає



Громадські роботи — один з видів адміністративних стягнень, які може призначити суд як адміністративне покарання .



Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом на строк від 20 до 60 годин і відбуваються не більш як 4 години на день.



Оплачувані громадські роботи



Громадські роботи на оплачуваній основі виконують громадяни, які вчинили адміністративні порушення і на яких суд наклав стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Для тих, хто має борг зі сплати аліментів, заробітна плата за ці роботи йтиме на погашення заборгованості.



Особи, яких визнали винними у вчиненні адміністративних правопорушень, працюватимуть на таких підприємствах:



КП «Парки та сквери м. Луцька» (благоустрій території, заготівля дров);



КП «Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло» (фарбування електроопор у весняно-літній період);



Волинський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК (заготівля дров; благоустрій території: косіння трави, підстригання кущів виріз сухостоїв);



Військова частина А 2466 (благоустрій території);



КП «Луцький зоопарк» (благоустрій території);



КЗВО «Волинський медичний інститут» (благоустрій території);



Луцький міськрайонний суд Волинської області (благоустрій території, збирання та вивезення сміття, інші дрібні ремонтні роботи).



Громадські роботи для засуджених та порушників

На безоплатній основі громадські роботи виконують засуджені та особи, на яких накладено стягнення у вигляді громадських робіт.



Люди, що належать до цієї групи, можуть виконувати громадські роботи на таких підприємствах:



КП «Парки та сквери м. Луцька» (благоустрій території, заготівля дров);



ЖКП № 3 (благоустрій території);



КП «Ласка» (благоустрій території);



ЖКП № 2 (благоустрій території);



Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування (благоустрій території кладовищ);



КП «Луцький зоопарк» (благоустрій території);



Луцький міськрайонний суд Волинської області (благоустрій території, збирання та вивезення сміття, інші дрібні ремонтні роботи);



Державна установа «Луцький слідчий ізолятор» (благоустрій території);



КЗВО «Волинський медичний інститут» (благоустрій території);



Волинський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК (заготівля дров, благоустрій території);



Комунальне Підприємство «Луцьксвітло» (фарбування опор у весняно-літній період);



Військова частина А 2466 (благоустрій території);



Луцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (благоустрій території).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді затвердили перелік об’єктів та видів громадських робіт на 2025 рік. Там працюватимуть ті, кому суд призначив таке стягнення.Відповідні рішення ухвалили під час 71 сесії Луцької міської ради у середу, 26 лютого, передає Місто. Медіа Громадські роботи — один з видів адміністративних стягнень, які може призначити суд як адміністративне покарання .Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом на строк від 20 до 60 годин і відбуваються не більш як 4 години на день.Громадські роботи на оплачуваній основі виконують громадяни, які вчинили адміністративні порушення і на яких суд наклав стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Для тих, хто має борг зі сплати аліментів, заробітна плата за ці роботи йтиме на погашення заборгованості.Особи, яких визнали винними у вчиненні адміністративних правопорушень, працюватимуть на таких підприємствах:КП «Парки та сквери м. Луцька» (благоустрій території, заготівля дров);КП «Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло» (фарбування електроопор у весняно-літній період);Волинський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК (заготівля дров; благоустрій території: косіння трави, підстригання кущів виріз сухостоїв);Військова частина А 2466 (благоустрій території);КП «Луцький зоопарк» (благоустрій території);КЗВО «Волинський медичний інститут» (благоустрій території);Луцький міськрайонний суд Волинської області (благоустрій території, збирання та вивезення сміття, інші дрібні ремонтні роботи).Громадські роботи для засуджених та порушниківНа безоплатній основі громадські роботи виконують засуджені та особи, на яких накладено стягнення у вигляді громадських робіт.Люди, що належать до цієї групи, можуть виконувати громадські роботи на таких підприємствах:КП «Парки та сквери м. Луцька» (благоустрій території, заготівля дров);ЖКП № 3 (благоустрій території);КП «Ласка» (благоустрій території);ЖКП № 2 (благоустрій території);Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування (благоустрій території кладовищ);КП «Луцький зоопарк» (благоустрій території);Луцький міськрайонний суд Волинської області (благоустрій території, збирання та вивезення сміття, інші дрібні ремонтні роботи);Державна установа «Луцький слідчий ізолятор» (благоустрій території);КЗВО «Волинський медичний інститут» (благоустрій території);Волинський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК (заготівля дров, благоустрій території);Комунальне Підприємство «Луцьксвітло» (фарбування опор у весняно-літній період);Військова частина А 2466 (благоустрій території);Луцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (благоустрій території).

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