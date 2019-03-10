Коли починається і завершується Великий піст 2025 року: меню за днями, що не можна робити
Сьогодні, 07:14
Великий піст 2025 року розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Нагадаємо, що 20 квітня римо-католики і православні християни будуть разом святкувати Великдень.
Меню за днями: що їсти в період Великого посту
Великі обмеження в їжі під час посту є важливою частиною християнської традиції, щоб сприяти духовному очищенню та покаянню:
Понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння: це найсуворіші дні посту. Цими днями не можна вживати варену їжу, але дозволено їсти сирі фрукти та овочі, а також пити воду чи свіжі соки. У сухоїдіння не вживається навіть олія. Мета: мінімалізм у їжі, щоб допомогти зосередитися на молитві та духовному очищенні.
Вівторок, четвер – їжа без олії: цими днями дозволяється їсти гарячу їжу, але без олії. Наприклад, можна варити каші або овочі, але без додавання олії чи масла. Мета: це дозволяє вживати більш поживну їжу, але зберігати піст.
Субота, неділя – їжа з маслом і вино: цими днями дозволено їсти страви з олією або маслом, а також пити вино (але в помірних кількостях). Ці дні є дещо "легшими" порівняно з буднями, коли їжа обмежена більш суворо. Мета: відпочинок від більш суворого режиму, святкування Божої величі.
Чистий понеділок (перший день посту) та Велика п’ятниця – без їжі: це дні особливого покаяння та духовного очищення. У ці дні не дозволяється вживати їжу взагалі (окрім питної води). Мета: поглиблене покаяння і самовідданість у служінні Богові.
Великий піст і традиції українського народу
Великодній піст супроводжується багатьма традиціями, пов'язаними з релігійними обрядами та родинними святкуваннями:
Чистий понеділок (початок посту) — це день очищення, коли віряни починають пост з молитви та духовного очищення. Цього дня багато людей в Україні йдуть до церкви на службу, моляться за прощення гріхів і очищення душі. Традиція також містить обов'язкове прибирання дому (як "очищення" фізичне), споживання простих продуктів (сухоїдіння).
Лазарева субота — ця субота перед Вербною неділею присвячена згадці про воскресіння Лазаря. В цей день святкують сільські громади, звичайно, з великою кількістю застіль. Лазарева субота позначена і особливим богослужінням у церквах, де вшановується Лазар, якого воскресив Христос.
Вербна неділя — це свято, яке згадує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, коли люди вітали його пальмовими гілками. В Україні замість пальм традиційно використовують вербу, яку священники освячують на службі. Люди беруть її додому для благословення. Цей день також є початком Страсного тижня.
Страсний тиждень — це останній тиждень посту, який включає особливі церковні служби, присвячені останнім дням земного життя Ісуса Христа. Цей тиждень важливий для поглибленого розуміння страждань Христа. Традиційно в цей час дотримуються особливо суворих обмежень у їжі, а також готуються до Великоднього свята.
Що не можна робити у Великий піст
вживати продукти тваринного походження — протягом всього посту не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця та інші тваринні продукти. Це обмеження спрямоване на те, щоб відмовитися від земного і тілесного, щоб мати можливість зосередитись на духовному розвитку. Вино і олія дозволяються лише в окремі дні, як було зазначено вище;
вживати алкоголь — під час посту, особливо у перші шість тижнів і Страсний тиждень, алкоголь (крім вина в помірних кількостях вихідними) суворо заборонений. Це обмеження має на меті не лише фізичне очищення, а й допомогу в розвитку духовної стійкості;
вживати гострі та солодкі страви — їжа під час посту повинна бути скромною та здоровою. Солодощі, спеції та приправи – це речі, які відволікають людину від духовної практики, тому їх рекомендується уникати. Вони також можуть бути фізичними спокусами, від яких потрібно відмовитись;
гучні веселощі та розваги — під час посту рекомендується відмовитись від зайвих розваг, таких як гучні святкування, бенкети, вечірки. Піст – це час для спокою, молитви і роздумів, тому важливо уникати того, що може завадити цим цілям;
конфлікти та сварки — Великодній піст — це час, коли важливо зберігати мир і спокій. Вважається, що сварки й агресія можуть заважати духовному очищенню, тому цей час треба використовувати для відновлення гармонії в серці та стосунках з іншими, передає ТСН.
У період посту важливо звернутися за порадою до священника, особливо якщо ви хочете дотримуватися посту повною мірою, аби це було корисно для вашого духовного життя.
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Меню за днями: що їсти в період Великого посту
Великі обмеження в їжі під час посту є важливою частиною християнської традиції, щоб сприяти духовному очищенню та покаянню:
Понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння: це найсуворіші дні посту. Цими днями не можна вживати варену їжу, але дозволено їсти сирі фрукти та овочі, а також пити воду чи свіжі соки. У сухоїдіння не вживається навіть олія. Мета: мінімалізм у їжі, щоб допомогти зосередитися на молитві та духовному очищенні.
Вівторок, четвер – їжа без олії: цими днями дозволяється їсти гарячу їжу, але без олії. Наприклад, можна варити каші або овочі, але без додавання олії чи масла. Мета: це дозволяє вживати більш поживну їжу, але зберігати піст.
Субота, неділя – їжа з маслом і вино: цими днями дозволено їсти страви з олією або маслом, а також пити вино (але в помірних кількостях). Ці дні є дещо "легшими" порівняно з буднями, коли їжа обмежена більш суворо. Мета: відпочинок від більш суворого режиму, святкування Божої величі.
Чистий понеділок (перший день посту) та Велика п’ятниця – без їжі: це дні особливого покаяння та духовного очищення. У ці дні не дозволяється вживати їжу взагалі (окрім питної води). Мета: поглиблене покаяння і самовідданість у служінні Богові.
Великий піст і традиції українського народу
Великодній піст супроводжується багатьма традиціями, пов'язаними з релігійними обрядами та родинними святкуваннями:
Чистий понеділок (початок посту) — це день очищення, коли віряни починають пост з молитви та духовного очищення. Цього дня багато людей в Україні йдуть до церкви на службу, моляться за прощення гріхів і очищення душі. Традиція також містить обов'язкове прибирання дому (як "очищення" фізичне), споживання простих продуктів (сухоїдіння).
Лазарева субота — ця субота перед Вербною неділею присвячена згадці про воскресіння Лазаря. В цей день святкують сільські громади, звичайно, з великою кількістю застіль. Лазарева субота позначена і особливим богослужінням у церквах, де вшановується Лазар, якого воскресив Христос.
Вербна неділя — це свято, яке згадує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, коли люди вітали його пальмовими гілками. В Україні замість пальм традиційно використовують вербу, яку священники освячують на службі. Люди беруть її додому для благословення. Цей день також є початком Страсного тижня.
Страсний тиждень — це останній тиждень посту, який включає особливі церковні служби, присвячені останнім дням земного життя Ісуса Христа. Цей тиждень важливий для поглибленого розуміння страждань Христа. Традиційно в цей час дотримуються особливо суворих обмежень у їжі, а також готуються до Великоднього свята.
Що не можна робити у Великий піст
вживати продукти тваринного походження — протягом всього посту не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця та інші тваринні продукти. Це обмеження спрямоване на те, щоб відмовитися від земного і тілесного, щоб мати можливість зосередитись на духовному розвитку. Вино і олія дозволяються лише в окремі дні, як було зазначено вище;
вживати алкоголь — під час посту, особливо у перші шість тижнів і Страсний тиждень, алкоголь (крім вина в помірних кількостях вихідними) суворо заборонений. Це обмеження має на меті не лише фізичне очищення, а й допомогу в розвитку духовної стійкості;
вживати гострі та солодкі страви — їжа під час посту повинна бути скромною та здоровою. Солодощі, спеції та приправи – це речі, які відволікають людину від духовної практики, тому їх рекомендується уникати. Вони також можуть бути фізичними спокусами, від яких потрібно відмовитись;
гучні веселощі та розваги — під час посту рекомендується відмовитись від зайвих розваг, таких як гучні святкування, бенкети, вечірки. Піст – це час для спокою, молитви і роздумів, тому важливо уникати того, що може завадити цим цілям;
конфлікти та сварки — Великодній піст — це час, коли важливо зберігати мир і спокій. Вважається, що сварки й агресія можуть заважати духовному очищенню, тому цей час треба використовувати для відновлення гармонії в серці та стосунках з іншими, передає ТСН.
У період посту важливо звернутися за порадою до священника, особливо якщо ви хочете дотримуватися посту повною мірою, аби це було корисно для вашого духовного життя.
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