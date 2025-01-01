Долар різко подешевшав: який курс Нацбанк встановив на 27 лютого

Долар різко подешевшав: який курс Нацбанк встановив на 27 лютого
Національний банк України після дводенного зростання знизив офіційний курс долара. Єдина європейська валюта також впала у ціні.

Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.

Так, на четвер, 27 лютого, НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,63 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,73 гривні за один долар. На готівковому ринку курс зріс на п'ять копійок — 41,90 гривні за долар.

У четвер офіційний курс гривні до євро становитиме 43,62. У середу, 26 лютого, офіційний курс гривні до євро був на рівні 43,78.

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Теги: курс валют, Луцьк
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