Північна Корея відправила додаткові війська до росії для участі у війні проти України





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За інформацією південнокорейських медіа, Північна Корея відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області Росії. У цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії.



Південнокорейське видання JoongAng із посиланням на численні джерела повідомляє, що у період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до Росії до трьох тисяч військовослужбовців.



Перекидання військ здійснювалося російськими вантажними суднами та військовими літаками. Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у боях в Курській області.



7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.



11 лютого ISW написав, що Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.



Представник ГУР Вадим Скібіцький 19 лютого розповів, що близько тисячі солдатів армії КНДР проходять навчання на новій військовій техніці в Росії, що підвищує їхню бойову ефективність. За його словами, північнокорейські військові швидко освоюють сучасні тактики та стратегії, зокрема роботу з дронами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою.Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters, розвідку та ЗМІ Південної Кореї.За інформацією південнокорейських медіа, Північна Корея відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області Росії. У цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії.Південнокорейське видання JoongAng із посиланням на численні джерела повідомляє, що у період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до Росії до трьох тисяч військовослужбовців.Перекидання військ здійснювалося російськими вантажними суднами та військовими літаками. Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у боях в Курській області.7 лютого президентзаявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.11 лютого ISW написав, що Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.Представник ГУР19 лютого розповів, що близько тисячі солдатів армії КНДР проходять навчання на новій військовій техніці в Росії, що підвищує їхню бойову ефективність. За його словами, північнокорейські військові швидко освоюють сучасні тактики та стратегії, зокрема роботу з дронами.

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