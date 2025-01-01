У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО

У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО
Пожежне формування діє в Олиці з 1976 року та нині має у своєму розпорядженні два повністю укомплектовані автомобілі, зокрема й надійною пожежною цистерною на шасі Renault, наданою благодійниками. У складі команди — 11 осіб віком від 25 до 70 років. Більшість із них мають значний досвід і знають, що таке боротьба з вогнем у найскладніших умовах.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

Стихія не обирає, а люди рятують

Пожежники виїжджають на виклики не лише в межах громади, а й за потреби у сусідні громади, навіть на територію Рівненщини. У середньому щороку здійснюють 50 виїздів, але бувають місяці, коли викликів навіть більше. Минулорічний вересень видався особливо «гарячим» — пожежники 16 разів залучалися на гасіння пожеж.

Гасіння житлових будинків, сільськогосподарських угідь, стерні, навіть лісові пожежі — усе це будні олицьких пожежників. Вони пам’ятають страшну верхову пожежу біля Цуманя у 2015 році, коли некерований вогонь загрожував величезним площам. А ще доводилося рятувати тварин і, звісно, боротися з наслідками численних підпалів трави.
У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО

«Ця робота нелегка, — стверджує багаторічний керівник місцевої пожежної охорони селища Олика Валентин Поздень. — Не кожен готовий до неї фізично і морально. А під час повномасштабної війни відсутність кваліфікованих працівників — не менша складність, ніж мінімальна зарплатня, яку отримують вогнеборці місцевої пожежної охорони».
У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО

Громада підтримує — громада у безпеці

Всупереч усім негараздам і складнощам та завдяки підтримці місцевої влади пожежна охорона в Олиці функціонує і має усе необхідне обладнання й обмундирування. Під час повномасштабного вторгнення пожежники відчули дружню підтримку від канадських добровольців. Але головне — повсякчас присутнє розуміння громади, що своя пожежна охорона поруч — це надійно. Бо коли вирує пожежа, кожна хвилина на вагу золота.

У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО
У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО
У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО

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Теги: Волинь, рятувальники
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