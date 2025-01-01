ДБР викрило посадовця ЗСУ на організації корупційної схеми у волинському ТЦК





Про це



У січні 2025 року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їх «сприяння» він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру «Оберіг». Вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів США. Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримав обумовлену ним суму.



Згодом під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними підполковник повідомив, що має інший налагоджений механізм з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області та може допомогти зробити це за грошову винагороду. Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар вказаного регіону, та має відповідні зв’язки. Підполковник підкреслив, що «клієнтам» навіть не потрібно їхати до Волинської області. Він запевнив, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання «клієнтів» на території області, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг вже становила 9 тисяч доларів США.



У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ, зв’язався із т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду.



За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами 9 та 13 тисяч доларів США.



Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря.



Посадовцям повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.



Наразі тривають слідчі дії з метою повідомлення про підозру іншим посадовцям одного із ТЦК та СП м. Києва та одного із ТЦК та СП Волинської області, які діяли у змові з фігурантами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у одному із ТЦК та СП Києва та одному із ТЦК та СП Волинської області.Про це повідомили у пресслужбі ДБР.У січні 2025 року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їх «сприяння» він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру «Оберіг». Вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів США. Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримав обумовлену ним суму.Згодом під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними підполковник повідомив, що має інший налагоджений механізм з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області та може допомогти зробити це за грошову винагороду. Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар вказаного регіону, та має відповідні зв’язки. Підполковник підкреслив, що «клієнтам» навіть не потрібно їхати до Волинської області. Він запевнив, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання «клієнтів» на території області, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг вже становила 9 тисяч доларів США.У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ, зв’язався із т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду.За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами 9 та 13 тисяч доларів США.Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря.Посадовцям повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.Наразі тривають слідчі дії з метою повідомлення про підозру іншим посадовцям одного із ТЦК та СП м. Києва та одного із ТЦК та СП Волинської області, які діяли у змові з фігурантами.

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