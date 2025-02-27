У Туреччині пройдуть переговори США і росії

У Туреччині пройдуть переговори США і росії
У Туреччині нині пройдуть переговори американської і російської делегації. Це вже друга за місяць офіційно оголошена зустріч представників США і Росії. Нинішні перемовини стосуватимуться відкриття посольств у Вашингтоні і Москві.

Про це пише LB.ua з посиланням на BBC.

Раніше повідомляли, що тему війни в Україні сьогодні не підніматимуть. На переговорах 17 лютого в Саудівській Аравії американці і росіяни обговорювали саме це – війну в Україні – без участі самої України та її європейських союзників.

Лютневі зустрічі стали першими за час повномасштабної війни росіян проти України відкритими переговорами з представниками Росії. До цього протягом трьох років Росія залишалася за полями дипломатії із Західним демократичним світом, хоча таємно переговори все ж відбувалися. Український президент Володимир Зеленський казав, що йому відомо про непублічні переговори США і Росії, які проходили і за попередньої адміністрації.

Про відновлення роботи посольств США і Росія домовилися на зустрічі в Саудівській Аравії. На тій же зустрічі росіяни запропонували американцям купувати в них рідкісноземельні матеріали, викрадені на окупованій території України.

Дональд Трамп казав, що хотів би мати угоду про корисні копалини не лише з Україною, а й з росіянами.

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Теги: Україна, росія, війна
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