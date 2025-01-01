Волинський театр зібрав аншлаг у Львові. ВІДЕО

Сергія Скулинця та Національного театру імені Марії Заньковецької Максима Голенка напередодні у Львові відбувся показ гіркої комедії «Останній Гречкосій».



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«Оновлену виставу у виконанні волинських артистів переглянули понад 700 львів’ян. Це був неординарний вечір для їхньої театральної спільноти, зокрема, через те, що на заньківчанську сцену знову вийшов Януш Юхницький, народний артист України, який раніше зіграв у цій постановці до 200 разів», – йдеться в дописі.



Нова версія вистави суттєво відрізняється від попередньої. Вона стала більш містичною, експериментальною, доповненою масовими сценами. Проте її головний сенс залишається незмінним.



«Волинські артисти зіграли самовіддано й професійно, а глядачі, вражені до глибини душі, дякували щирими оплесками та квітами. Чекаємо колег зі Львова 14 березня з їхньою виставою «Червона рута», яку гостинно приймемо на нашій сцені!», – наголошують театрали.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За ініціативи керівників Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченката Національного театру імені Марії Заньковецькоїнапередодні у Львові відбувся показ гіркої комедії «Останній Гречкосій».Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Оновлену виставу у виконанні волинських артистів переглянули понад 700 львів’ян. Це був неординарний вечір для їхньої театральної спільноти, зокрема, через те, що на заньківчанську сцену знову вийшов, народний артист України, який раніше зіграв у цій постановці до 200 разів», – йдеться в дописі.Нова версія вистави суттєво відрізняється від попередньої. Вона стала більш містичною, експериментальною, доповненою масовими сценами. Проте її головний сенс залишається незмінним.«Волинські артисти зіграли самовіддано й професійно, а глядачі, вражені до глибини душі, дякували щирими оплесками та квітами. Чекаємо колег зі Львова 14 березня з їхньою виставою «Червона рута», яку гостинно приймемо на нашій сцені!», – наголошують театрали.

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