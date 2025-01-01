Мінкульт призупиняє видачу листів для виїзду митців і медійників за кордон. У чому причина?

Мінкульт призупиняє видачу листів для виїзду митців і медійників за кордон. У чому причина?
Міністерство культури та стратегічної комунікації (МКСК) з 3 березня призупиняє видачу листів для сприяння виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.

Про це йдеться на сайті відомства, пише Громадське.

Це рішення пояснюють тим, що через прогалини в законодавстві частина людей, які отримали дозвіл на тимчасовий виїзд, вчасно не поверталися до України.

У міністерстві кажуть, що ще у 2022 році ініціювали зміни, які мали б запобігти зловживанню культурною дипломатією для незаконного виїзду, однак вони досі не ухвалені.

Зараз відомство працює над змінами до постанови Кабінету міністрів, які визначать чіткі вимоги для отримання листа сприяння. Проте поки що проєкт цього документу ще не погоджений.

Як діячі культури виїжджають за кордон?
У 2023 році Міністерство культури та стратегічної комунікації надіслало 3 724 листи сприяння для виїзду митців і медійників, а у 2024 році — 2 700, повідомляє «Інтерфакс».

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що близько 20% тих, хто виїжджав за дозволом Мінкульту, не повернулися в Україну, передає LB.

Зокрема, у 2023 році в мережі набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що виїхав з України за тимчасовим дозволом від Мінкульту, проте залишився за кордоном. Тоді він заявляв, що в Україні отримав три повістки, але військкомів не боїться.

У Міністерстві зазначили, що сприяють виїзду за кордон митців, художників, артистів, журналістів тощо, але через такі випадки, як зі Щегелем, «ситуація для тих, хто справді боронить Україну на культурному фронті, ускладнюється».

У відомстві засудили дії коміка й анонсували посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

Згодом тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що для виїзду за кордон діячі культури будуть зобов’язані підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення в Україну надавати звіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: митці, медійники, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мінкульт призупиняє видачу листів для виїзду митців і медійників за кордон. У чому причина?
Сьогодні, 12:11
У Туреччині пройдуть переговори США і росії
Сьогодні, 11:45
ЖКП у Луцьку підняли тариф за утримання будинків
Сьогодні, 11:07
ДБР викрило посадовця ЗСУ на організації корупційної схеми у волинському ТЦК
Сьогодні, 10:37
У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
Сховався у спальному відсіку вантажівки: волинянин намагався незаконно перетнути кордон Сховався у спальному відсіку вантажівки: волинянин намагався незаконно перетнути кордон
20 лютий, 19:08
Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон Прикордонники затримали волинянина, котрий збирався незаконно перейти кордон
19 лютий, 15:37
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон
12 лютий, 16:03
Намагалися перетнути кордон на Волині: затримали двох мешканців Рівненщини Намагалися перетнути кордон на Волині: затримали двох мешканців Рівненщини
11 лютий, 14:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мінкульт призупиняє видачу листів для виїзду митців і медійників за кордон. У чому причина?
Сьогодні, 12:11
 0
У Туреччині пройдуть переговори США і росії
Сьогодні, 11:45
 0
ЖКП у Луцьку підняли тариф за утримання будинків
Сьогодні, 11:07
 0
ДБР викрило посадовця ЗСУ на організації корупційної схеми у волинському ТЦК
Сьогодні, 10:37
 0
У селищі на Волині пожежна команда діє майже пів століття. ВІДЕО
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8