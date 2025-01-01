Мінкульт призупиняє видачу листів для виїзду митців і медійників за кордон. У чому причина?





Про це йдеться на сайті відомства, пише



Це рішення пояснюють тим, що через прогалини в законодавстві частина людей, які отримали дозвіл на тимчасовий виїзд, вчасно не поверталися до України.



У міністерстві кажуть, що ще у 2022 році ініціювали зміни, які мали б запобігти зловживанню культурною дипломатією для незаконного виїзду, однак вони досі не ухвалені.



Зараз відомство працює над змінами до постанови Кабінету міністрів, які визначать чіткі вимоги для отримання листа сприяння. Проте поки що проєкт цього документу ще не погоджений.



Як діячі культури виїжджають за кордон?

У 2023 році Міністерство культури та стратегічної комунікації надіслало 3 724 листи сприяння для виїзду митців і медійників, а у 2024 році — 2 700, повідомляє «Інтерфакс».



У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що близько 20% тих, хто виїжджав за дозволом Мінкульту, не повернулися в Україну, передає LB.



Зокрема, у 2023 році в мережі набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що виїхав з України за тимчасовим дозволом від Мінкульту, проте залишився за кордоном. Тоді він заявляв, що в Україні отримав три повістки, але військкомів не боїться.



У Міністерстві зазначили, що сприяють виїзду за кордон митців, художників, артистів, журналістів тощо, але через такі випадки, як зі Щегелем, «ситуація для тих, хто справді боронить Україну на культурному фронті, ускладнюється».



У відомстві засудили дії коміка й анонсували посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.



Згодом тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що для виїзду за кордон діячі культури будуть зобов’язані підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення в Україну надавати звіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство культури та стратегічної комунікації (МКСК) з 3 березня призупиняє видачу листів для сприяння виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.Про це йдеться на сайті відомства, пише Громадське Це рішення пояснюють тим, що через прогалини в законодавстві частина людей, які отримали дозвіл на тимчасовий виїзд, вчасно не поверталися до України.У міністерстві кажуть, що ще у 2022 році ініціювали зміни, які мали б запобігти зловживанню культурною дипломатією для незаконного виїзду, однак вони досі не ухвалені.Зараз відомство працює над змінами до постанови Кабінету міністрів, які визначать чіткі вимоги для отримання листа сприяння. Проте поки що проєкт цього документу ще не погоджений.Як діячі культури виїжджають за кордон?У 2023 році Міністерство культури та стратегічної комунікації надіслало 3 724 листи сприяння для виїзду митців і медійників, а у 2024 році — 2 700, повідомляє «Інтерфакс».У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що близько 20% тих, хто виїжджав за дозволом Мінкульту, не повернулися в Україну, передає LB.Зокрема, у 2023 році в мережі набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що виїхав з України за тимчасовим дозволом від Мінкульту, проте залишився за кордоном. Тоді він заявляв, що в Україні отримав три повістки, але військкомів не боїться.У Міністерстві зазначили, що сприяють виїзду за кордон митців, художників, артистів, журналістів тощо, але через такі випадки, як зі Щегелем, «ситуація для тих, хто справді боронить Україну на культурному фронті, ускладнюється».У відомстві засудили дії коміка й анонсували посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.Згодом тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що для виїзду за кордон діячі культури будуть зобов’язані підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення в Україну надавати звіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію