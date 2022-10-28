ЖКП у Луцьку підняли тариф за утримання будинків

ЖКП у Луцьку підняли тариф за утримання будинків
У Луцьку усі три комунальні підприємства №2, №3 та № 7, які виконують функції управителів багатоквартирних будинків, підняли тариф за обслуговування.

Платіжки з новими сумами оплати за обслуговування будинків лучани отримали у лютому, розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль. Саме ж підняття тарифів відбулось з січня 2025 року.

Як формували новий тариф

Підняття тарифів відбулося за певної регуляторної процедури: публікування рішення, громадські слухання та затвердження рішенням виконкому порядку нарахування, каже директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль.

"Це не є надприбутки, там рентабельність в межах 5%. Це, по суті, надаються послуги в нуль. Переважна більшість будинків, які обслуговують ЖКП, це ті, які не спромагались створити ОСББ, але там будуть вищі ціни. Якість послуги з ціною зараз найбільш збалансована", — говорить Борис Смаль.

Чому переглянули тарифи

Вартість послуги зросла з 30% до 60%. Тариф не переглядали з 2019 року, розповідає директор житлово-комунального підприємства №3 Юрій Шевчук. На обслуговуванні у комунального підприємства — 344 багатоквартирних будинки загальною площею 270 тисяч квадратних метрів, які розташовані в старому місті та його центральній частині. Найстаріший будинок датується 1890 роком, каже Юрій Шевчук.

"При формуванні ціни у 2019 році мінімальна заробітна плата складала 4 723 грн. З того часу змінилася ціна на паливно-мастильні матеріали, тоді була ціна 24 грн за літр, то зараз — 57 грн. Суттєво подорожчали інші будівельні матеріали. По деяких позиціях у 2 і більше разів", — каже Юрій Шевчук.

З його слів, середня ціна по будинках, які обслуговує житлово-комунальне підприємство №3 складала 5 грн за кв. метр, нині вона становить 8 грн за кв. метр.

"Стереотип є, що ЖКП нічого не робить. За що ж ми їм будемо платити гроші? Кожен хоче, щоб вдома було тепло, вода, світло, працювала каналізація. Все, що стосується внутрішньо будинкових мереж, це зона відповідальності житлово-комунальних підприємств", — каже Юрій Шевчук.

Зі слів Юрія Шевчука, за послуги жителі багатоквартирних будинків боргують ЖКП № 3 орієнтовно 5,5 мільйонів гривень.
ЖКП у Луцьку підняли тариф за утримання будинків

Що кажуть лучани про підвищення тарифів

Лучанка Валентина Лихач сплатила за послуги ЖКП у січні орієнтовно 400 гривень — це на сто гривень більше, ніж попереднього місяця. Жінка говорить, що послугами поки що задоволена.

"Весною мені зверху затопили балкон сусіди, то я звернулась у міську раду на гарячу лінію, вони зателефонували в ЖКП, наступного дня були. І головний інженер був, і майстер був. Поремонтували", — каже лучанка.

Місцевий мешканець Дмитро Власюк каже, що для пенсіонерів будь-яке підняття тарифів — то багато, але не тому, що дорого, атому, що пенсії маленькі. Чоловік показав укриття будинку, яке допомогли облаштувати працівники житлово-комунального підприємства.

Лучанка Ольга Бролінська каже, що підняття тарифу помітила, а послуги, які надавали, такими й залишилися.

"У нас миють під’їзди, працює ліфт, світло, біля будинку, територія прибирається, а більш нічого", — каже жінка.

У Луцьку залишилось три житлово-комунальні підприємства. У міській територіальній громаді станом на листопад 2024 року функціонували 723 ОСББ.

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Теги: ЖКП, Луцьк
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