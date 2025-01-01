ДТП у Луцьку на Ветеранів: затримали водія, який перебував у розшуку

ДТП у Луцьку на Ветеранів: затримали водія, який перебував у розшуку
Учора, 26 лютого, близько 18-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих, що сталася на вулиці Ветеранів у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

З’ясувалося, що водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі автомобілю Hyundai. Водії вирішили оформити європротокол.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що один із водіїв перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

"Для встановлення всіх обставин ми запропонували чоловікові направитися до Луцького ОМТЦК та СП, однак він відмовився, почав тікати та чинив злісну непокору законній вимозі поліцейського.
Тож, на підставі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", у зв’язку з вчиненням адміністративного правопорушення, поліцейські затримали чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Інспектори склали на громадянина протокол за ст. 185 КУпАП та протокол про адміністративне затримання та доставили його до Луцького ОМТЦК та СП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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Коментарі 1
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В якому розшуку???уйобкімусарскіріжтесуккккк
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