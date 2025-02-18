Під час штурмових дій на Запоріжжі загинув воїн з Волині Володимир Силка

Володимир Силка.



Про це



"У війні з російськими окупантами 18.02.2025 під час штурмових дій противника поблизу н.п. Новоандріївка Запорізької області загинув наш земляк, солдат СИЛКА Володимир Петрович, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та чину поховання буде повідомлена пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Литовезькій громаді."У війні з російськими окупантами 18.02.2025 під час штурмових дій противника поблизу н.п. Новоандріївка Запорізької області загинув наш земляк, солдат СИЛКА Володимир Петрович, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та чину поховання буде повідомлена пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію