Під час штурмових дій на Запоріжжі загинув воїн з Волині Володимир Силка
Сьогодні, 13:31
На війні загинув Герой з Волині Володимир Силка.
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"У війні з російськими окупантами 18.02.2025 під час штурмових дій противника поблизу н.п. Новоандріївка Запорізької області загинув наш земляк, солдат СИЛКА Володимир Петрович, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та чину поховання буде повідомлена пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"У війні з російськими окупантами 18.02.2025 під час штурмових дій противника поблизу н.п. Новоандріївка Запорізької області загинув наш земляк, солдат СИЛКА Володимир Петрович, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та чину поховання буде повідомлена пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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