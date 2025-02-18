Під час штурмових дій на Запоріжжі загинув воїн з Волині Володимир Силка

Під час штурмових дій на Запоріжжі загинув воїн з Волині Володимир Силка
На війні загинув Герой з Волині Володимир Силка.

Про це повідомили у Литовезькій громаді.

"У війні з російськими окупантами 18.02.2025 під час штурмових дій противника поблизу н.п. Новоандріївка Запорізької області загинув наш земляк, солдат СИЛКА Володимир Петрович, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо зустрічі Героя та чину поховання буде повідомлена пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через ГРВІ на Волині закрили 11 дитсадків, пів сотні шкіл - на дистанційному навчанні
Сьогодні, 14:04
Під час штурмових дій на Запоріжжі загинув воїн з Волині Володимир Силка
Сьогодні, 13:31
ДТП у Луцьку на Ветеранів: затримали водія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 13:00
Волинський театр зібрав аншлаг у Львові. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Мінкульт призупиняє видачу листів для виїзду митців і медійників за кордон. У чому причина?
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Помер воїн з Волині Сергій Хитрик Помер воїн з Волині Сергій Хитрик
25 лютий, 16:33
Підтвердили загибель Героя з Волині Євгена Пришви Підтвердили загибель Героя з Волині Євгена Пришви
25 лютий, 12:36
«Хотів підірвати себе»: розповідь звільненого з полону розвідника з Луцька Ігоря Павляка «Хотів підірвати себе»: розповідь звільненого з полону розвідника з Луцька Ігоря Павляка
25 лютий, 11:08
Три роки великої війни: росія 24 рази атакувала Волинську область, загинули 12 людей Три роки великої війни: росія 24 рази атакувала Волинську область, загинули 12 людей
24 лютий, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що таке SPF та яка його роль у сонцезахисних кремах для обличчя
Сьогодні, 14:25
 0
Через ГРВІ на Волині закрили 11 дитсадків, пів сотні шкіл - на дистанційному навчанні
Сьогодні, 14:04
 0
Під час штурмових дій на Запоріжжі загинув воїн з Волині Володимир Силка
Сьогодні, 13:31
 0
ДТП у Луцьку на Ветеранів: затримали водія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 13:00
 0
Волинський театр зібрав аншлаг у Львові. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8