Через ГРВІ на Волині закрили 11 дитсадків, пів сотні шкіл - на дистанційному навчанні





На початку тижня в області не працювали три дитсадки. Про це Наталія Янко.



Окрім дитсадків обмежувальні заходи через ГРВІ і перевищення епідпорогу також запроваджують у загальноосвітніх навчальних закладах Волині. Наразі на дистанційне навчання перевели понад 50 шкіл в усіх чотирьох районах області. Також онлайн навчаються учні понад 200 класів у окремих школах.



Зі слів Наталії Янко, загалом в області епідпоріг нині перевищений на 64%, за тиждень захворіли понад 9 тисяч волинян, більшість із них — діти до 17 років. Протиепідемічні заходи у навчальних закладах вживають, коли кількість відсутніх через хворобу дітей перевищує 20%.



За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірусна інфекція, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 27 лютого через збільшення кількості недужих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) серед дітей і педагогів на Волині закрили 11 дошкільних навчальних закладів.На початку тижня в області не працювали три дитсадки. Про це Суспільному розповіла керівниця обласного Центру контролю і профілактики хворобОкрім дитсадків обмежувальні заходи через ГРВІ і перевищення епідпорогу також запроваджують у загальноосвітніх навчальних закладах Волині. Наразі на дистанційне навчання перевели понад 50 шкіл в усіх чотирьох районах області. Також онлайн навчаються учні понад 200 класів у окремих школах.Зі слів Наталії Янко, загалом в області епідпоріг нині перевищений на 64%, за тиждень захворіли понад 9 тисяч волинян, більшість із них — діти до 17 років. Протиепідемічні заходи у навчальних закладах вживають, коли кількість відсутніх через хворобу дітей перевищує 20%.За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірусна інфекція, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.

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