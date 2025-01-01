У Франції заявили про перемовини з Україною щодо видобутку українських надр для своєї «оборонки»

Володимир Зеленський робив пропозиції щодо українських корисних копалин не тільки США, а і їхній країні. Перемовини щодо цього нібито тривають із жовтня 2024 року.



Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сказав в ефірі franceinfo, пише



Він розповів, що його країна працює над питанням українських копалин ще від минулого року, коли Зеленський приїжджав у Францію, щоб презентувати свій План перемоги, одним із пунктів якого є інвестування в розробку надр.



Саме тоді, мовляв, український президент зробив «низку пропозицій не лише Сполученим Штатам, а й Франції». Лекорню пояснює, що українські мінерали Франція зможе використовувати для своєї оборонної промисловості.



«Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових видів сировини для власних систем озброєнь не лише наступного року, але й протягом наступних 30-40 років», — каже він і додає, що французький президент Емманюель Макрон просив його «диверсифікувати» імпорт потрібного типу руди.



Нагадаємо, раніше медіа з посиланням на єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне писали, що Євросоюз подав українським посадовцям альтернативну угоду про доступ до корисних копалин України на тлі прагнення Києва укласти подібну угоду зі США. Однак згодом у Єврокомісії спростували це.



До того голова Європейської ради Антоніу Кошта також запевняв, що країни-члени ЄС не вимагатимуть від України жодних корисних копалин в обмін на надання їй допомоги.



Угода про корисні копалини зі США



Україна та США домовилися підписати угоду про спільний видобуток українських корисних копалин. Перший варіант угоди, який передбачав право власності США на 50% запасів корисних копалин в Україні, Київ не прийняв.



Президент України Володимир Зеленський пояснював, що документ не відповідав українським інтересам. Це викликало критику у Вашингтоні і дійшло до прямих звинувачень від президента США Дональда Трампа на адресу Зеленського.



Згодом українська та американська сторона допрацювали документ, а видання «Європейська правда» опублікувала його текст.



Згідно з ним, Україна та США повинні створити спільний Інвестиційний фонд відбудови. Управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жоден з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника.



Передбачається, що Україна вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є у державній власності Києва.



Разом із цим, Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Як зазначено в угоді, учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в угоді про фонд.



За словами президента США Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський разом із делегацією може приїхати до Вашингтона вже 28 лютого, аби підписати угоду про корисні копалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Франції заявили, що президент Україниробив пропозиції щодо українських корисних копалин не тільки США, а і їхній країні. Перемовини щодо цього нібито тривають із жовтня 2024 року.Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сказав в ефірі franceinfo, пише Громадське Він розповів, що його країна працює над питанням українських копалин ще від минулого року, коли Зеленський приїжджав у Францію, щоб презентувати свій План перемоги, одним із пунктів якого є інвестування в розробку надр.Саме тоді, мовляв, український президент зробив «низку пропозицій не лише Сполученим Штатам, а й Франції». Лекорню пояснює, що українські мінерали Франція зможе використовувати для своєї оборонної промисловості.«Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових видів сировини для власних систем озброєнь не лише наступного року, але й протягом наступних 30-40 років», — каже він і додає, що французький президент Емманюель Макрон просив його «диверсифікувати» імпорт потрібного типу руди.Нагадаємо, раніше медіа з посиланням на єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне писали, що Євросоюз подав українським посадовцям альтернативну угоду про доступ до корисних копалин України на тлі прагнення Києва укласти подібну угоду зі США. Однак згодом у Єврокомісії спростували це.До того голова Європейської ради Антоніу Кошта також запевняв, що країни-члени ЄС не вимагатимуть від України жодних корисних копалин в обмін на надання їй допомоги.Україна та США домовилися підписати угоду про спільний видобуток українських корисних копалин. Перший варіант угоди, який передбачав право власності США на 50% запасів корисних копалин в Україні, Київ не прийняв.Президент України Володимир Зеленський пояснював, що документ не відповідав українським інтересам. Це викликало критику у Вашингтоні і дійшло до прямих звинувачень від президента СШАна адресу Зеленського.Згодом українська та американська сторона допрацювали документ, а видання «Європейська правда» опублікувала його текст.Згідно з ним, Україна та США повинні створити спільний Інвестиційний фонд відбудови. Управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жоден з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника.Передбачається, що Україна вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є у державній власності Києва.Разом із цим, Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Як зазначено в угоді, учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в угоді про фонд.За словами президента США Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський разом із делегацією може приїхати до Вашингтона вже 28 лютого, аби підписати угоду про корисні копалини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію