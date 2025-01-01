50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини

50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини
Порох, кулі та гільзи - у Володимирі затримали збувача вибухових речовин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За процесуального керівництва прокуратури, фігуранту оголошена підозра за ст. 263 Кримінального Кодексу, санкція якої – до семи років позбавлення волі.

Працівники управління карного розшуку ГУНП, оперативники та слідчі Володимирського РВП, у співпраці з оперативними службами поліції, задокументували незаконну діяльність 50-річного мешканця Володимира.

Встановлено, що фігурант через мережу інтернет здійснював збут вибухових речовин.
50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини

Поліцейські провели кілька контролів за вчиненням злочину. 26 лютого причетного затримали.

Під час обшуку в нього вилучили майже 3 кілограми вибухової речовини, понад 2 300 куль до патронів та майже 2 тисячі гільз до патронів. Усе скеровано на відповідні експертизи.
Фігурант затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини

За процесуального керівництва прокуратури, йому оголошена підозра та обиратиметься запобіжний захід – тримання під вартою.
50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини
50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини

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Теги: Волинь, поліція, вибухові речовини
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