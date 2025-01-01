50-річний волинянин через інтернет збував вибухові речовини

Порох, кулі та гільзи - у Володимирі затримали збувача вибухових речовин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За процесуального керівництва прокуратури, фігуранту оголошена підозра за ст. 263 Кримінального Кодексу, санкція якої – до семи років позбавлення волі.Працівники управління карного розшуку ГУНП, оперативники та слідчі Володимирського РВП, у співпраці з оперативними службами поліції, задокументували незаконну діяльність 50-річного мешканця Володимира.Встановлено, що фігурант через мережу інтернет здійснював збут вибухових речовин.Поліцейські провели кілька контролів за вчиненням злочину. 26 лютого причетного затримали.Під час обшуку в нього вилучили майже 3 кілограми вибухової речовини, понад 2 300 куль до патронів та майже 2 тисячі гільз до патронів. Усе скеровано на відповідні експертизи.Фігурант затриманий у порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, йому оголошена підозра та обиратиметься запобіжний захід – тримання під вартою.