Приховав майно на понад 2 мільйони: на Волині судять депутата районної ради

Приховав майно на понад 2 мільйони: на Волині судять депутата районної ради
Приховав майно на понад 2 млн грн – депутата районної ради на Волині судять за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про декларування недостовірної інформації депутатом Луцької районної ради (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, обранець громади, подаючи у квітні 2024 року декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік (виправлену), умисно вніс у неї завідомо недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, якими користувався він та його родина, а також відомості про доходи та належне йому майно, які відрізняються від достовірних на понад 2,2 мільйона гривень.

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Теги: депутат, декларації, Волинь
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