Приховав майно на понад 2 мільйони: на Волині судять депутата районної ради
Сьогодні, 17:04
Приховав майно на понад 2 млн грн – депутата районної ради на Волині судять за декларування недостовірної інформації.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про декларування недостовірної інформації депутатом Луцької районної ради (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
За даними слідства, обранець громади, подаючи у квітні 2024 року декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік (виправлену), умисно вніс у неї завідомо недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, якими користувався він та його родина, а також відомості про доходи та належне йому майно, які відрізняються від достовірних на понад 2,2 мільйона гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про декларування недостовірної інформації депутатом Луцької районної ради (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
За даними слідства, обранець громади, подаючи у квітні 2024 року декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік (виправлену), умисно вніс у неї завідомо недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, якими користувався він та його родина, а також відомості про доходи та належне йому майно, які відрізняються від достовірних на понад 2,2 мільйона гривень.
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