Буданов заявив, що знав схему майбутнього нападу росії ще у 2021 році

Кирило Буданов заявив, що ще восени 2021 року у США він показав схему, напрямки та кількість сил, якими Росія нападе на Україну.



Про це йдеться в інтерв'ю Буданова, пише



"Приблизно в жовтні 2021 року було таке інтерв’ю в Сполучених Штатах, коли я показав схему – як буде, якими силами, за якими напрямками відбуватиметься напад. Це на той момент була вже оприлюднена інформація", - йдеться в повідомленні.



Коментуючи запитання журналістів про нещодавнє інтерв'ю генерала Наєва "Українській правді", в якому він заявив, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення РФ, Буданов відповів, що станом на 2021 рік розвідка вже оприлюднила дані про напрямки та способи російського наступу на Україну.



"Розумієте, якщо ми щось оприлюднили, значить, точно це все (інформація щодо вторгнення – ред.) всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз: це був жовтень (інтерв'ю Буданова, в якому він розповів про майбутній наступ РФ – ред.), можна подивитися точно, тепер у відкритих джерелах є змога знайти", – підкресли начальник ГУР.



Восени 2021 року керівник ГУР Кирило Буданов прогнозував наступ РФ та показав карту із маршрутами та схемами атак на Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідкизаявив, що ще восени 2021 року у США він показав схему, напрямки та кількість сил, якими Росія нападе на Україну.Про це йдеться в інтерв'ю Буданова, пише Українська правда "Приблизно в жовтні 2021 року було таке інтерв’ю в Сполучених Штатах, коли я показав схему – як буде, якими силами, за якими напрямками відбуватиметься напад. Це на той момент була вже оприлюднена інформація", - йдеться в повідомленні.Коментуючи запитання журналістів про нещодавнє інтерв'ю генерала Наєва "Українській правді", в якому він заявив, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення РФ, Буданов відповів, що станом на 2021 рік розвідка вже оприлюднила дані про напрямки та способи російського наступу на Україну."Розумієте, якщо ми щось оприлюднили, значить, точно це все (інформація щодо вторгнення – ред.) всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз: це був жовтень (інтерв'ю Буданова, в якому він розповів про майбутній наступ РФ – ред.), можна подивитися точно, тепер у відкритих джерелах є змога знайти", – підкресли начальник ГУР.Восени 2021 року керівник ГУР Кирило Буданов прогнозував наступ РФ та показав карту із маршрутами та схемами атак на Україну.

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