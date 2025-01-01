Мережа «Галя Балувана» переживає зміни: Володимир Матвійчук залишає компанію

Мережа «Галя Балувана», що стала однією з найвідоміших в Україні у ніші домашніх напівфабрикатів, переживає важливі зміни. Один з її співзасновників,, прийняв рішення покинути бізнес після семи років роботи над розвитком бренду. Він поділився цією новиною на своїй сторінці у фейсбуці, зазначивши, що ці роки були сповнені значних досягнень та викликів.«Після семи років наполегливої праці я вирішив завершити свою участь у торговій марці «Галя Балувана», яку я розвивав з 2018 року. Це був важливий етап, і я пишаюся тим, що разом із партнерами ми створили потужну мережу, яка налічує понад 900 локацій по всій Україні», — зазначив Володимир.Він також наголосив, що тепер зосередиться на розвитку нових проєктів у які він вірить і які, за його словами, принесуть багато нового для клієнтів. Однак його 13 магазинів «Галя Балувана» залишаються під його управлінням, і він продовжить працювати над їхнім розвитком.«Ці проєкти здивують вас своїми можливостями, якістю та підходом до приготування улюблених страв», — додав бізнесмен.Засновниця мережі «Галя Балувана»підтвердила зміни в команді, зазначивши, що вона та її чоловікпродовжать розвиток бренду разом з партнерами та франчайзі.Алла подякувала Володимиру за його внесок у розвиток бренду та зазначила, що попереду мережу чекає новий етап, який дозволить підвищити якість продуктів та запропонувати ще смачніші страви для клієнтів.«Ми разом із командою будемо працювати над новим етапом розвитку і переконана, що мережу «Галя Балувана» чекає ще більш потужний розвиток», — зазначила вона.