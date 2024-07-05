Преміювали волинян, які брали участь в Іграх Нескорених

Преміювали волинян, які брали участь в Іграх Нескорених
Волинським спортсменам, які брали участь в Іграх Нескорених, вручили грошові сертифікати.

З обласного бюджету виділили 280 тис. грн, пише "Місто.Медіа".

Які премії отримали спортсмени:

Сергій Гордієвич — 85 тис. грн — за зайняте 1 місце у змаганнях з гірськолижного спорту та участь у змаганнях;

Костянтин Копелюк — 135 тис. грн — за зайняте 3 місце у волейболі сидячи, 4 місце у катанні на сноуборді, 6 місце у баскетболі на візках та участь у змаганнях;

Алла Сенченко — 60 тис. грн — за зайняте 6 місце в складі національної збірної команди України у змаганнях з керлінгу та участь в Іграх Нескорених.

Нагадаємо, одні з найбільших міжнародних змагань «Invictus Games 2025» серед ветеранів і військовослужбовців, які мають травми й поранення, тривали у Канаді з 8 до 16 лютого.

Збірна України здобула на них 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.

У загальному медальному заліку українська команда посіла третє місце. Перше місце отримали США (55 медалей), друге — Австралія (36 медалей).

Команда з України була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.

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Теги: волиняни, Ігри Нескорених
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