Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 лютого
Луцьк
Хмарно. Вночі без опадів, вдень помірний дощ зі снігом
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 лютого
Луцьк
Хмарно. Вночі без опадів, вдень помірний дощ зі снігом
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