Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 28 лютого



Луцьк



Хмарно. Вночі без опадів, вдень помірний дощ зі снігом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Вночі без опадів, вдень помірний дощ зі снігом

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