Кличко передав 27 бригаді НГУ від громади столиці партію купольних систем РЕБ для протидії російським дронам

Мер Києвапередав 27 бригаді НГУ чергову допомогу від киян – 45 систем РЕБ «Апостол» для протидії БпЛА.Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.«Сьогодні від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії України вирушило необхідне оснащення — 45 систем протидії БПЛА всенаправленої дії «АПОСТОЛ». Це купольні системи РЕБ із розширеним діапазоном частот», - повідомив Віталій Кличко.Мер зазначив, що минулого року Київ виділив цій бригаді з міського бюджету на оснащення 60 млн грн.«Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Із них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва». Ці кошти підуть, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне оснащення», - наголосив Кличко.Раніше повідомлялося, що минулого року столиця спрямувала на підтримку Сил оборони 10 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів.