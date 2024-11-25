На Донеччині загинув воїн з Волині Петро Птачик

Камінь-Каширську громаду знову сколихнула болісна звістка. Підтвердили загибель воїна-краянина.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Захищаючи Батьківщину загинув вірний та мужній Герой із села Добре –, 1982 року народження."Життя бійця трагічно обірвалося, боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність у бою з окупантами 5 травня 2024 року в Донецькій області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.