На Донеччині загинув воїн з Волині Петро Птачик
Сьогодні, 22:03
Камінь-Каширську громаду знову сколихнула болісна звістка. Підтвердили загибель воїна-краянина.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Захищаючи Батьківщину загинув вірний та мужній Герой із села Добре – Птачик Петро Миколайович, 1982 року народження.
"Життя бійця трагічно обірвалося, боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність у бою з окупантами 5 травня 2024 року в Донецькій області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Захищаючи Батьківщину загинув вірний та мужній Герой із села Добре – Птачик Петро Миколайович, 1982 року народження.
"Життя бійця трагічно обірвалося, боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність у бою з окупантами 5 травня 2024 року в Донецькій області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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