Трамп продовжив санкції проти росії

Дональд Трамп розпорядився продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти Росії, відповідний указ, розміщений у Федеральному реєстрі США, має бути опублікований 28 лютого.



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Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом 13660 тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень "Л/ДНР".



Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.



"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – ідеться в указі Трампа.



У звʼязку з цим дію надзвичайного стану, оголошеного в указі 13660, президент США розпорядився "продовжити на 1 рік", або до 6 березня 2026 року.



Зазначимо, що аналогічним чином у 2024 році цей же надзвичайний стан продовжував і попередній президент США Джо Байден.



Раніше Дональд Трамп заявив, що наразі про зняття санкцій з Росії не йдеться, але допустив таку можливість у майбутньому.



Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.



При цьому він заявив, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАрозпорядився продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти Росії, відповідний указ, розміщений у Федеральному реєстрі США, має бути опублікований 28 лютого.Про це повідомляє "Європейська правда" Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом 13660 тодішнього президента США. Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень "Л/ДНР".Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи."Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – ідеться в указі Трампа.У звʼязку з цим дію надзвичайного стану, оголошеного в указі 13660, президент США розпорядився "продовжити на 1 рік", або до 6 березня 2026 року.Зазначимо, що аналогічним чином у 2024 році цей же надзвичайний стан продовжував і попередній президент США Джо Байден.Раніше Дональд Трамп заявив, що наразі про зняття санкцій з Росії не йдеться, але допустив таку можливість у майбутньому.Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.При цьому він заявив, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.

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